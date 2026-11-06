Schweitzer holt Vertrauten Fedor Rose als Staatssekretär ins Bundesarbeitsministerium

Weniger als eine Minute

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Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) holt offenbar mit Fedor Rose einen Vertrauten aus Rheinland-Pfalz als Staatssekretär in sein Ministerium.

Das berichtet das Magazin „Politico“ unter Berufung auf Regierungskreise. Rose war zuletzt Finanzstaatssekretär in Mainz. In Schweitzers Zeit als Ministerpräsident leitete er die Staatskanzlei.

Rose folgt als Staatssekretär auf Michael Schäfer. Der frühere Bundestagsdirektor war unter Bärbel Bas (SPD) Amtschef im Bundesarbeitsministerium. Leonie Gebers und Lilian Tschan bleiben nach Informationen des Magazins „Politico“ als Staatssekretärinnen im Amt.

Foto: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur