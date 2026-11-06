Frau sitzt in einem Rollstuhl im Pflegeheim (Archiv)
Frau sitzt in einem Rollstuhl im Pflegeheim (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Aktuell

Frührente nach 45 Beitragsjahren: Unions-Vorschlag würde laut DIW vor allem Frauen massiv benachteiligen

dts NachrichtenagenturLetztes Update 6. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Vorschlag aus der Union, bei der Frührente künftig nur noch Arbeitsjahre anzuerkennen, würde einer Berechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge vor allem Frauen massiv benachteiligen. Das berichtet der „Spiegel“.

In der Union kursieren Gedankenspiele, die Frührente nach 45 Beitragsjahren zu erhalten. Um dennoch zu sparen, könnten strengere Kriterien angelegt werden. So sprach sich CDU-Fraktionschef Thorsten Frei dafür aus, in Zukunft nur noch Arbeitsjahre anzuerkennen. Bislang werden auch Zeiten der Kindererziehung, Arbeitslosigkeit und der Pflege von Angehörigen auf die Beitragsjahre angerechnet.

Das DIW kalkulierte, welche Folgen eine solche Reform hätte. Die Ergebnisse zeigen eine eindeutige Verlierergruppe: Frauen. Rund ein Drittel des Geburtsjahrgangs 1958, den das DIW untersuchte, machte von der Rente für besonders langjährig Versicherte Gebrauch – und verließ nach mindestens 45 Beitragsjahren vorzeitig den Arbeitsmarkt. Darunter waren 153.470 Männer und 123.658 Frauen. Der Knackpunkt: Kinder- und Pflegezeiten haben fast ausschließlich die Frauen angesammelt. Ohne Anrechnung dieser Zeiten hätten 52,1 Prozent weniger Frauen Anspruch auf die Frührente, Männer hingegen wären kaum beeinträchtigt (minus 0,5 Prozent).

Problematisch zudem: Während die Idee der Union für Verwerfungen zwischen den Geschlechtern sorgen dürfte, hätte sie nur eine relativ geringe Sparwirkung. Die Kosten lägen 20,6 Prozent niedriger als heute, kalkulierte das DIW.

Die abschlagsfreie Frührente ließe sich auch einschränken, indem die Grenze von derzeit 45 auf 47 Versicherungsjahre steigt; eine Alternative, die in der Politik diskutiert wird. Laut DIW wäre der finanzielle Effekt größer als bei der angedachten Änderung der Kinder- und Pflegezeiten. Allerdings wären auch in einem solchen Szenario die Frauen benachteiligt: 38,3 Prozent der Männer und 51,2 Prozent der Frauen des Jahrgangs 1958 hätten ihren Frührentenanspruch verloren. Bei der Frührente gebe es keinen einfachen Kompromiss, mahnte DIW-Ökonom Niklas Döhler. Er plädierte dafür, die Frührente wie ursprünglich geplant abzuschaffen – und im Gegenzug Rentner zu unterstützen, die nur geringe Bezüge erhalten.

Im Sommer hatten sich Kanzler Friedrich Merz (CDU) und die damalige SPD-Chefin Bärbel Bas darauf verständigt, die Rentenreform der Alterssicherungskommission in Gänze umzusetzen – nebst Abschaffung der Frührente. Doch mittlerweile hat sich die Koalition verkeilt, auch weil sich viele Ministerpräsidenten dagegen sperren. Die aktuelle Regelung kostet pro Jahrgang rund zehn Milliarden Euro.

Foto: Frau sitzt in einem Rollstuhl im Pflegeheim (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 6. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.