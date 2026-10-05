Lars Klingbeil: 188.000 Euro für Kosmetik und externe Fotografen seit Amtsantritt

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat seit seinem Amtsantritt 188.000 Euro für Fotos externer Fotografen und kosmetische Dienstleistungen in Anspruch genommen. Das teilte der Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium Dennis Rohde (SPD) auf Anfrage des AfD-Abgeordneten Hauke Finger mit, wie das Portal „Tichys Einblick“ berichtet.

Spätrömische Dekadenz im Finanzministerium

Nach Angaben des Staatssekretärs sind die Kosten für externe Fotografen, die den Minister und SPD-Vorsitzenden in Szene setzen, besonders hoch. Im Jahr 2025 (ab 6. Mai) gab das Finanzministerium dafür 78.436 Euro aus, in diesem Jahr (bis 24. September) 86.599 Euro.

Visagistische Dienstleistungen für das Schminken des Ministers kosteten demnach im vergangenen Jahr 9.078 Euro, in diesem Jahr bislang 13.578 Euro. Der AfD-Abgeordnete Finger, der die Anfrage gestellt hatte, sagte „Tichys Einblick“, das sei ein klassischer Politikerfall von „Wasser predigen, Wein trinken“.

Foto: Lars Klingbeil (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur