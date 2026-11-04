Eilmeldung: Hubert Aiwanger tot in Hotel aufgefunden

Freie-Wähler Chef Hubert Aiwanger soll laut eines Medienberichts tot sein. Wie die „Bild“ am Mittwochabend auf ihrer Internetseite schreibt, sei der bayerische Wirtschaftsminister in einem Berliner Hotel aufgefunden worden.

Die Zeitung schreibt weiter, das sei ihr „aus der bayerischen Staatsregierung und der Berliner Polizei“ bestätigt worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Hubert Aiwanger war 55 Jahre alt.

Foto: Hubert Aiwanger (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur