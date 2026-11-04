Adis Ahmetovic (Archiv)
Adis Ahmetovic (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Nach US-Zwischenwahlen: SPD-Außenpolitiker warnt vor neuem Großangriff auf den Iran

dts NachrichtenagenturLetztes Update 4. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Adis Ahmetovic, fürchtet nach den US-Zwischenwahlen einen neuen Großangriff der USA und Israels gegen den Iran.

„Mit Netanjahu und Trump, so angeschossen wie beide jetzt sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen möglicherweise etwas erleben, das uns nicht hilft“, sagte Ahmetovic den Sendern RTL und ntv. Angesprochen darauf, ob er mit einem solchen Angriff rechne, sagte er: „Ich würde es nicht kategorisch ausschließen.“ Deutschland, Europa und die arabischen Staaten müssten daher auf Israel und die USA diplomatisch Einfluss nehmen, um zu verhindern, dass der Krieg wieder aufflammt. „Keiner hat etwas von diesem Krieg.“

Der SPD-Außenpolitiker sagte: „Der Krieg gegen den Iran war, ist und bleibt falsch, er ist völkerrechtswidrig.“ Dies sage er nicht, weil er Sympathien für das iranische Regime habe, so Ahmetovic. Der Krieg aber habe negative Folgen für die Iraner, den Nahen Osten und Europa. „Deshalb kann es nicht in unserem Interesse sein, dass dieser Krieg wieder aufflammt.“

Foto: Adis Ahmetovic (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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