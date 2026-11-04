Christian Wulff (Archiv)
Christian Wulff (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

CDU Niedersachsen nominiert Wulff für Bundesversammlung

dts NachrichtenagenturLetztes Update 4. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die CDU Niedersachsen will den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff und den Rossmann-Chef Raoul Roßmann in die Bundesversammlung entsenden. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Focus. Offiziell muss der Landtag die Wahlleute aber noch auf Vorschlag der CDU wählen.

Wulff war von 2010 bis 2012 Bundespräsident und von 2003 bis 2010 niedersächsischer Ministerpräsident. Roßmann ist seit 2021 Sprecher der Geschäftsführung der Drogeriekette. Als weitere von der CDU vorgeschlagene Wahlmänner und -frauen sind nach Informationen des Focus etwa die Bestsellerautorin sowie frühere Schulleiterin Silke Müller vorgesehen. Die Landes-CDU will auch Ex-Ministerpräsident David McAllister vorschlagen.

Am 30. Januar findet die Bundesversammlung in Berlin statt. Offen ist aber noch, welche Kandidaten zur Wahl stehen. CDU-Chef und Kanzler Friedrich Merz hat sich diese Woche darauf festgelegt, dass das nächste Staatsoberhaupt eine Frau werden soll. Frank-Walter Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten.

Foto: Christian Wulff (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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