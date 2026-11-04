Bundesregierung reagiert zurückhaltend auf Republikaner-Wahlschlappe bei US-Wahlen

Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf die deutliche Wahlschlappe der Republikaner bei den Zwischenwahlen in den USA reagiert.

Es sei ein Stück weit zu früh, jetzt schon abzusehen, welche Auswirkungen das habe, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Klar sei aber, dass man eigene Interessen als Bundesregierung habe, die man im transatlantischen Verhältnis natürlich auch vortrage. „Stabile internationale Ordnung, regelbasierter Handel, eine starke Nato – diese Themen prägen unseren Austausch, haben ihn in der Vergangenheit geprägt und werden sicherlich auch den Austausch der Zukunft prägen.“

Grundsätzlich werde man Wahlergebnisse in anderen Ländern nicht im Detail kommentieren, ausdeuten oder bewerten, so Meyer. „Klar ist doch aber, dass die USA für uns ein wichtiger Partner sind, ein wichtiger Verbündeter sind und auch bleiben.“ Man werde die enge Zusammenarbeit mit den USA fortsetzen, „auch wenn es jetzt zu einer anderen Konstellation in den beiden Kammern kommen sollte“.

Foto: Kapitol (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur