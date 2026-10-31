Tui-Chef Sebastian Ebel sieht nach Unfall der „Mein Schiff 3“ keine langfristigen Folgen für das Kreuzfahrtgeschäft

Nach dem Unfall des Kreuzfahrtschiffs „Mein Schiff 3“ in Bremerhaven erwartet Tui-Chef Sebastian Ebel keine langfristigen Folgen für das Kreuzfahrtgeschäft des Reisekonzerns. „Die Nachfrage ist unverändert hoch“, sagte Ebel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben).

Wichtig sei, dass Gäste und Crew wohlbehalten seien. „Viele der vom Reiseabbruch betroffenen Gäste haben bereits wieder eine Kreuzfahrt gebucht“, so der Tui-Chef weiter.

Wann das Schiff wieder in See stechen kann, soll sich nach Angaben Ebels beim anstehenden Werftaufenthalt konkretisieren. Nach der Reparatur und der offiziellen Freigabe solle es „so kurzfristig wie möglich“ wieder eingesetzt werden.

Tui setzt bei Kreuzfahrten unterdessen verstärkt auf Themen- und Eventreisen, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. „Die Menschen haben besondere Interessen und suchen Angebote, die dazu passen“, sagte Ebel. Als Beispiele nannte er Tattoo-Kreuzfahrten, Schlagerreisen für Fans von Andrea Berg sowie Sportangebote wie die Hyrox-Kreuzfahrt.

Entscheidend sei, dass die Zielgruppe groß genug sei und das Angebot nicht zu nischig werde. „Wer sich klar positioniert und seinen Kunden das bietet, was sie suchen, hat einen Vorteil“, sagte Ebel.

Foto: Tui (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur