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Windräder (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Energie

EEG-Novelle: Agora Energiewende warnt vor Milliarden-Mehrkosten für den Bundeshaushalt bis 2030

dts NachrichtenagenturLetztes Update 22. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die Energiewende zu geringeren Kosten umsetzen als bisher. Doch laut Berechnungen des Thinktanks Agora Energiewende würde die geplante Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) das Gegenteil bewirken, berichtet der „Spiegel“.

Sollte der Bundestag die vom Bundeskabinett vorgelegte Neufassung beschließen, würden demnach allein bis 2030 rund drei Milliarden Euro Mehrkosten auf dem EEG-Konto für den Bundeshaushalt landen. Danach würden sie sogar auf drei Milliarden pro Jahr steigen. Insgesamt könnten in den nächsten zehn Jahren Mehrkosten für den Bundeshaushalt im zweistelligen Milliardenbereich zusammenkommen.

Die Gründe sind laut Agora unter anderem steigende Risiken beim Bau neuer Windkraft- und Solaranlagen sowie die geplante Abschaffung der Einspeisevergütung für Dach-Photovoltaikanlagen. Im Ministerium geht man dagegen davon aus, dass die EEG-Novelle keine Kostensteigerungen bringen wird.

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