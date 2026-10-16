US-Börsen fallen: Dow verliert 0,3 Prozent, Ölpreis steigt nach Iran-Angriffen in der Straße von Hormus

Die US-Börsen haben am Freitag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.002 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.659 Punkten 1,1 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.188 Punkten 2,6 Prozent im Minus.

Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 109,70 US-Dollar, das waren 3,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Hintergrund sind erneute Angriffe des Irans auf Schiffe in der Straße von Hormus. Bereits zwischen dem 5. und 11. Oktober waren laut „United Kingdom Maritime Trade Operations“ (UKMTO) zwölf Schiffe angegriffen worden. Das ist höchste Zahl an wöchentlichen Angriffen, die der UKMTO seit Beginn des Krieges der USA und Israels gegen den Iran gemeldet wurden. Die Öllieferungen durch die Meerenge haben im vergangenen Monat nach einer Phase der Erholung wieder nachgelassen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1240 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8897 Euro zu haben.

Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.167 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 119,20 Euro pro Gramm.

Foto: US-Fahne an der New York Stock Exchange / Bild: via dts Nachrichtenagentur