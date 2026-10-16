US-Fahne an der New York Stock Exchange
US-Fahne an der New York Stock Exchange / Bild: via dts Nachrichtenagentur
FinanzenWirtschaft

US-Börsen fallen: Dow verliert 0,3 Prozent, Ölpreis steigt nach Iran-Angriffen in der Straße von Hormus

dts NachrichtenagenturLetztes Update 16. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die US-Börsen haben am Freitag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.002 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.659 Punkten 1,1 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.188 Punkten 2,6 Prozent im Minus.

Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 109,70 US-Dollar, das waren 3,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Hintergrund sind erneute Angriffe des Irans auf Schiffe in der Straße von Hormus. Bereits zwischen dem 5. und 11. Oktober waren laut „United Kingdom Maritime Trade Operations“ (UKMTO) zwölf Schiffe angegriffen worden. Das ist höchste Zahl an wöchentlichen Angriffen, die der UKMTO seit Beginn des Krieges der USA und Israels gegen den Iran gemeldet wurden. Die Öllieferungen durch die Meerenge haben im vergangenen Monat nach einer Phase der Erholung wieder nachgelassen.

ARKM.marketing
     


Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1240 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8897 Euro zu haben.

Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.167 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 119,20 Euro pro Gramm.

Foto: US-Fahne an der New York Stock Exchange / Bild: via dts Nachrichtenagentur

Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 16. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.