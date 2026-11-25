Kolumne von Bernd Kiesewetter

Die Politik feiert erste Erholungssignale und milliardenschwere Rüstungsprogramme als wirtschaftlichen Aufschwung. Während die Auftragsbücher der Verteidigungsindustrie immer voller werden, kämpfen weite Teile des Mittelstands um ihre wirtschaftliche Existenz. Doch woher soll unser künftiger Wohlstand kommen, und welche Verantwortung tragen Unternehmer selbst?

Deutschland rüstet auf und nennt es Aufschwung. Tatsächlich wächst unsere Wirtschaft wieder, wenn auch auf bescheidenem Niveau. Die Politik verbreitet Zuversicht, die Industrie meldet neue Aufträge und die Konjunkturforscher erkennen erste Anzeichen einer Erholung. Wer die entsprechenden Meldungen verfolgt, könnte beinahe glauben, Deutschland habe seine wirtschaftliche Talsohle bereits überwunden. Doch bei genauerer Betrachtung stellt sich die Frage, was hinter diesen Wachstumszahlen eigentlich steckt und ob wir daraus tatsächlich Hoffnung für unsere wirtschaftliche Zukunft schöpfen können.

Andere Realität

Die Realität vieler mittelständischer Unternehmen zeichnet leider ein anderes Bild. Die Investitionsbereitschaft bleibt erschreckend schwach. Lediglich 24 Prozent der Betriebe wollen ihre Investitionen erhöhen, während 30 Prozent sogar Kürzungen planen. Hohe Kosten, eine ausufernde Bürokratie und mangelnde Nachfrage belasten die Unternehmen. Gleichzeitig bewegen sich die Insolvenzzahlen auf einem besorgniserregenden Niveau, und für immer mehr Unternehmer und ihre Mitarbeiter werden Betriebsschließungen zur bitteren Realität. Von einem wirtschaftlichen Aufbruch ist in weiten Teilen des Mittelstands bislang wenig zu spüren.

Woher kommen also die vermeintlich guten Nachrichten? Ein erheblicher Teil der wirtschaftlichen Impulse geht auf staatlich finanzierte Programme zurück. Besonders die Rüstungsindustrie erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Milliarden fließen in Waffen, Munition und militärische Infrastruktur. Die Auftragsbücher füllen sich, Produktionskapazitäten werden erweitert und die Politik freut sich über zusätzliche Wachstumsimpulse. Ich halte es für absurd, dass ausgerechnet eine Industrie zum Hoffnungsträger unserer Volkswirtschaft wird, deren Produkte wir hoffentlich niemals einsetzen müssen.

Verrückte Idee von Wohlstand

Selbstverständlich braucht Deutschland eine funktionierende Verteidigung. Sicherheit ist unverzichtbar, und angesichts der geopolitischen Bedrohungen sind entsprechende Investitionen notwendig. Dennoch sollten wir darüber nachdenken, was es über den Zustand unserer Wirtschaft aussagt, wenn die Herstellung von Waffen zu unseren großen Wachstumshoffnungen gehört. Im besten Fall werden diese Waffen niemals eingesetzt. Dann haben sie möglicherweise erfolgreich zur Abschreckung beigetragen, ohne dadurch zusätzlichen zivilen Wohlstand zu schaffen. Im schlimmsten Fall aber kommen sie zum Einsatz und zerstören innerhalb kürzester Zeit, was Menschen über Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgebaut haben. Anschließend investieren wir weitere Milliarden in den Wiederaufbau und verbuchen auch diese Ausgaben als Wirtschaftswachstum. Was für eine verrückte Vorstellung von Wohlstand!

Natürlich schafft die Rüstungsproduktion volkswirtschaftliche Wertschöpfung. Sie sichert Arbeitsplätze, erwirtschaftet Gewinne und treibt technologische Entwicklungen voran, die teilweise auch zivil genutzt werden können. Diese wirtschaftlichen Effekte sind real und dürfen bei einer sachlichen Betrachtung nicht ausgeblendet werden. Trotzdem bleibt für mich die grundsätzliche Frage, ob eine Volkswirtschaft ihre langfristigen Wohlstandsperspektiven ausgerechnet auf die Vorbereitung möglicher militärischer Auseinandersetzungen stützen sollte. Ich halte das für eine ausgesprochen bedenkliche Entwicklung.

Prognosen sind kein Beleg für echten Erfolg

Auch die künstliche Intelligenz weckt gewaltige Wachstumserwartungen. Anders als bei der Rüstungsproduktion entstehen hier unmittelbare Chancen, unsere Wirtschaft produktiver zu machen, Innovationen voranzutreiben und völlig neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Allerdings müssen sich auch die enormen Investitionen in diese Technologie erst noch wirtschaftlich bewähren. Ob aus den gegenwärtigen Erwartungen dauerhaft entsprechende Erträge entstehen, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Große Investitionssummen und beeindruckende Wachstumsprognosen allein sind jedenfalls noch kein Beweis für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg.

Während Milliarden in Rüstung und künstliche Intelligenz fließen, kämpfen große Teile unserer Wirtschaft weiterhin um ihre Existenz. Besonders der Mittelstand, der Deutschland über Jahrzehnte wirtschaftlich getragen hat, braucht wieder verlässliche Perspektiven, Investitionsanreize und international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen.

Der Staat allein wird es nicht richten

Allerdings wäre es zu einfach, die Verantwortung für die gegenwärtige Lage ausschließlich bei der Politik zu suchen. Auch Unternehmer müssen ihren Teil dazu beitragen, wirtschaftliche Schwierigkeiten zu überwinden. Wer sich nur über Bürokratie, Kosten und schlechte Rahmenbedingungen beklagt, ohne selbst nach Lösungen zu suchen, wird sein Unternehmen kaum erfolgreich durch schwierige Zeiten führen. Unternehmerische Verantwortung bedeutet schließlich auch, unter widrigen Bedingungen Entscheidungen zu treffen, Veränderungen anzustoßen und die eigene Zukunft aktiv zu gestalten.

Nach 40 Jahren Unternehmertum weiß ich, dass beeindruckende Umsatzzahlen noch lange keinen wirtschaftlichen Erfolg garantieren. Entscheidend ist, was am Ende tatsächlich übrigbleibt, welche Substanz geschaffen wird und welche Zukunftsperspektiven daraus entstehen. Dieser Maßstab sollte auch für die Beurteilung unserer wirtschaftlichen Entwicklung gelten. Es reicht nicht, steigende Produktionszahlen und milliardenschwere Aufträge als Erfolg zu präsentieren, solange das wirtschaftliche Fundament unseres Landes an anderer Stelle zunehmend erodiert.

Nicht herbeirüsten

Wir können uns unseren Wohlstand nicht herbeirüsten. Eine Volkswirtschaft, die ihre Wachstumshoffnungen immer stärker auf staatlich finanzierte Waffenproduktion stützt, sollte sich dringend fragen, wohin sie eigentlich unterwegs ist. Denn auf Dauer müssen wir unseren Wohlstand wieder stärker damit verdienen, etwas aufzubauen, anstatt dafür bezahlt zu werden, uns auf dessen mögliche Zerstörung vorzubereiten.

Autorenprofil:

Der MiNa-Kolumnist Bernd Kiesewetter ist als erfahrener Unternehmer, Coach und Mentor vieler bekannter Persönlichkeiten, mehrfacher Buchautor und durch seine jahrelangen Radioauftritte bekannt als „Berlins Erfolgscoach Nummer Eins“.

Seit vier Jahrzehnten in den verschiedensten Branchen tätig – in der Spitze mit sieben Unternehmen und 150 Mitarbeitern gleichzeitig – hat er unglaublich viele Höhen, Tiefen und Aha-Momente gesammelt, durch die er heute persönliche und unternehmerische Unterstützung wie kaum ein anderer bietet. Seine Themen sind Wachstum, Krisen und Neuausrichtung.

Seine Arbeit steht unter dem Leitmotiv Verantwortung – für sich selbst, die Mitarbeiter, das Unternehmen und die Gesellschaft. Sein Motto ist ebenso einfach wie vielschichtig: Haltung. Wirkung. Ergebnisse.