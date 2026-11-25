Die Digitalbank N26 erwartet nach mehreren schwierigen Jahren ab 2027 wieder kräftiges Wachstum. Aktuell habe das Institut rund sechs Millionen ertragsrelevante Kunden, sagte N26-Chef Mike Dargan dem „Handelsblatt“. „Bis 2030 wollen wir diese Zahl mindestens verdoppeln.“ Noch wichtiger sei ihm jedoch, die Zahl der Kunden auszubauen, die N26 als Hausbank nutzen, so der seit April amtierende CEO. Europaweit seien dies aktuell mehr als eine Million.

2025 war die Zahl der ertragsrelevanten N26-Kunden um 16 Prozent auf 5,6 Millionen gestiegen. Dabei schrieb das Berliner Institut einen Gewinn von 1,6 Millionen Euro. „In diesem Jahr werden wir voraussichtlich einen Konzernjahresüberschuss im mittleren zweistelligen Millionenbereich erzielen“, kündigte Dargan an. Da N26 profitabel sei, brauche die Bank vor einem möglichen Börsengang auch „kein frisches Eigenkapital.“ Man könne das geplante Wachstum mit den bestehenden Mitteln finanzieren.

Dass die Digitalbank zuletzt schwächer gewachsen ist als Konkurrenten wie Revolut und Trade Republic, liegt Finanzkreisen zufolge maßgeblich daran, dass N26 seine Marketingausgaben auf Druck der Finanzaufsicht Bafin deutlich reduzieren musste. Dargan wollte sich nicht zur Frage äußern, ob die Bafin den Marketingdeckel inzwischen aufgehoben oder zumindest gelockert hat. Aber er erklärte: „Künftig wollen wir wieder mehr Geld für Marketing ausgeben und dann auch stärker wachsen.“

Foto: N26-Bank (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur