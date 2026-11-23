Ein Geschäftsführer eines Maschinenbauers aus dem Sauerland entdeckt auf einer Messe ein Bauteil, das seinem eigenen verblüffend ähnelt. Später stellt sich heraus, dass Konstruktionsdaten über Jahre ganz selbstverständlich als Mailanhang an Zulieferer, Ingenieurbüros und Kollegen im Homeoffice gegangen sind. Wer sie zuletzt weitergegeben hat, lässt sich kaum noch nachvollziehen.

Ohne Schutzmaßnahmen kein Geschäftsgeheimnis

Viele Betriebe gehen davon aus, dass vertrauliches Wissen automatisch rechtlich geschützt ist. Das Gesetz sieht das anders. Nach § 2 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen gilt eine Information nur dann als Geschäftsgeheimnis, wenn sie unter anderem Gegenstand angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen ist. Wer seine Rezepturen, Kalkulationen oder Zeichnungen ungeschützt verschickt, hat im Streitfall womöglich schlechte Karten, selbst wenn der Abfluss eindeutig ist.

Was als angemessen gilt, hängt vom Wert der Information und von der Größe des Unternehmens ab. Von einem Familienbetrieb mit zwanzig Beschäftigten erwartet niemand ein Sicherheitszentrum. Nachvollziehbar dokumentierte Regeln und technische Grundlagen sollten aber vorhanden sein. Ob die eigenen Maßnahmen im Einzelfall reichen, klärt im Zweifel eine anwaltliche Beratung.

Warum gerade die E-Mail eine Schwachstelle ist

Kaum ein Kanal transportiert so viel Know-how wie das Postfach. Angebote mit Kalkulationsgrundlagen, Prüfberichte, Stücklisten und Entwürfe für Patentanmeldungen gehen täglich hinaus. Eine Nachricht, die nur auf dem Transportweg verschlüsselt ist, liegt auf den beteiligten Servern im Klartext. Hinzu kommen Weiterleitungen an private Adressen, wenn jemand am Wochenende noch etwas fertig machen möchte. Solche Kopien liegen dann außerhalb jeder betrieblichen Kontrolle, oft über Jahre.

Ein Teil der Lösung liegt deshalb in der Technik. Wer vertrauliche Unterlagen per E-Mail austauscht, profitiert von einem Postfach, bei dem Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum Standard gehört. Proton etwa verschlüsselt Inhalte auf diese Weise und betreibt seinen Dienst von der Schweiz aus. Für kleinere Projektteams oder einzelne Außendienstler kann bereits ein verschlüsseltes Konto bei einem Anbieter für Freemail ein sinnvoller Einstieg sein, bevor eine größere Lösung für den ganzen Betrieb folgt. Entscheidend ist, dass die Wahl des Kanals bewusst getroffen und intern festgehalten wird.

Organisatorische Regeln, die wirklich gelebt werden

Technik allein überzeugt kein Gericht, wenn die Abläufe dahinter fehlen. Eine kurze schriftliche Richtlinie zum Umgang mit vertraulichen Daten schafft die nötige Grundlage. Sie sollte mindestens folgende Punkte regeln:

Welche Informationen als vertraulich gelten und wie sie gekennzeichnet werden

Über welche Kanäle solche Unterlagen das Haus verlassen dürfen

Dass betriebliche Daten nicht an private Postfächer weitergeleitet werden

Wie Zugänge beim Ausscheiden von Beschäftigten gesperrt werden

Ergänzend gehören Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Partnern und Zulieferern dazu. Regelmäßige kurze Schulungen sorgen dafür, dass alle Beschäftigten die Regeln im Alltag tatsächlich kennen und anwenden. Wie sich solche Regeln in ein umfassenderes Konzept für den Betrieb einfügen, beschreibt der Beitrag über gute Sicherheitsstrukturen im Unternehmen.

Beim Ausscheiden genau hinschauen

Kritisch wird es oft in den letzten Wochen eines Arbeitsverhältnisses. Ein gesperrter Account am letzten Arbeitstag nützt wenig, wenn vorher bereits ganze Projektordner an eine private Adresse gewandert sind. Eine klare Übergabe, das zeitnahe Entziehen von Rechten und ein Blick auf ungewöhnliche Weiterleitungen gehören deshalb zum geordneten Offboarding. Wichtig ist dabei, die Kontrolle auf das Nötige zu beschränken und den Betriebsrat einzubinden, wo einer existiert.

Know-how ist im Mittelstand häufig das wertvollste Kapital, wertvoller als Gebäude oder Maschinen. Wer es per E-Mail teilt, sollte es so behandeln, dass es im Ernstfall auch als Geheimnis anerkannt wird.