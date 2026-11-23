Der bisherige Staatssekretär Tobias Gotthardt (Freie Wähler) wird als Nachfolger des verstorbenen Hubert Aiwanger neuer bayerischer Wirtschaftsminister. Das teilten die Freien Wähler am Montag mit. Neuer Wirtschaftsstaatssekretär wird demnach Felix Locke, der bisher parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion im Landtag war.

Mit Blick auf die Nachfolge von Aiwanger als Bundeschef der Freien Wähler ist die Personallösung unterdessen noch unklar. Notwendig ist dazu ein Parteitagsbeschluss. Künftig soll es dabei eine Doppelspitze geben, wobei als ein möglicher Kandidat Digitalminister Fabian Mehring gilt.

Aiwanger war Anfang November tot in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Es gab keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Foto: Tobias Gotthardt (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur