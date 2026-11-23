Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Nato-Generalsekretär Mark Rutte haben nach Berichten über russische Pläne für einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf bekräftigt, Nato-Territorium auch im Weltall verteidigen zu wollen.

Die Nachrichten über eine atomare Bewaffnung Moskaus im Weltraum seien „nicht neu“, aber „deswegen nicht weniger schockierend“, sagte Merz am Montag vor einem Gespräch mit Rutte im Kanzleramt. Das zeige, „zu welcher Eskalation Russland offensichtlich bereit“ sei, fügte er hinzu.

Das zeige auch der Drohnenvorfall an der Ostgrenze Polens. Daher müsse man nun die Außengrenzen der Europäischen Union und der Nato „noch einmal stärken“, so Merz weiter. Das gelte auch für die Drohnenabwehr. Dabei nannte der Kanzler zudem die Schwarzmeerküste von Bulgarien und Rumänien sowie die finnische Grenze zu Russland.

Rutte sagte derweil, dass man fortlaufend die „Abschreckung und Verteidigung des Nato-Territoriums sowohl an Land, zu Wasser, in der Luft als auch im Weltall konstant“ bewerte. Man werde „immer“ dafür sorgen, „jeden Zentimeter“ Nato-Gebiets verteidigen werde und das beinhalte auch mögliche Bedrohungen aus dem Weltraum, so der Generalsekretär.

WDR, NDR und „Süddeutsche Zeitung“ hatten zuvor unter Berufung auf westliche Geheimdienste und Militärs, darunter die Bundeswehr und den Bundesnachrichtendienst (BND), berichtet, dass ein atomar bewaffneter Satellit jederzeit in den kommenden Wochen von Russland in den Weltraum gebracht werden könnte. Dort wäre er den Informationen zufolge innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit.

Foto: Mark Rutte und Friedrich Merz am 23.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur