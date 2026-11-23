Der Chip-Hersteller Nvidia hat Jensen Huang mit sofortiger Wirkung als Präsident und CEO wiedereingesetzt. Das Unternehmen teilte am Montag mit, dass der Vorstand einstimmig für die Wiedereinsetzung Huangs gestimmt habe, nachdem eine Reihe von Gesprächen und Treffen mit ihm stattgefunden hatten.

Zudem habe der Vorstand Rückmeldungen von „hohen Ebenen der US-Regierung“ erhalten und sei zuversichtlich, dass Huangs Wiedereinsetzung kein „nationales Sicherheitsrisiko“ darstelle. US-Präsident Donald Trump äußerte sich kurz nach der Verkündung gleichlautend.

COB Harvey C. Jones erklärte, dass Jensen Huang die „richtige Person“ sei, um Nvidia zu leiten, und dass seine Rückkehr im „besten Interesse der Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und Kunden“ liege. Er dankte Colette Kress für ihre „hervorragende Arbeit“ als interimistische CEO und ihre fortwährenden Aufgaben als Finanzvorstand von Nvidia.

In Anbetracht der Berichte, dass Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sei, habe der Vorstand ein Komitee aus unabhängigen Direktoren gebildet, um dies zu untersuchen. Huang unterstütze die Untersuchung „vollumfänglich“ und sei bereit, mit ihr zu kooperieren. Zudem habe der Vorstand ein weiteres Komitee zur Überwachung von Handelskonformität und nationalen Sicherheitsrisiken eingerichtet. Nvidia beginne mit der Suche nach einem neuen Chief Compliance Officer, der die Einhaltung der Vorschriften überwachen und dem Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschuss berichten solle.

Vor elf Tagen war Huang zurückgetreten, nachdem zwei außereheliche Affären bekannt geworden waren. Bei einer davon hatte es Berichte gegeben, dass es sich um eine mutmaßliche chinesische Spionin gehandelt haben könnte.

Foto: Jensen Huang (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur