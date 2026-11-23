Eine eigene Fräsmaschine gilt in vielen Metallbetrieben als Zeichen von Unabhängigkeit. Rechnerisch trägt sie sich aber nur bei ausreichender Auslastung. Fehlen Stückzahlen, Personal oder Hallenfläche, wird aus dem Investitionsgut schnell ein Kostenblock. Ob Eigenfertigung oder Zukauf sinnvoller ist, lässt sich mit wenigen Kriterien nüchtern prüfen.

Was eine eigene Fräsmaschine tatsächlich kostet

Die zentrale Kennzahl ist der Maschinenstundensatz. Er ergibt sich aus kalkulatorischer Abschreibung, Zinsen, Raum-, Energie- und Instandhaltungskosten, geteilt durch die Laufzeit der Maschine. Die Fixkosten bleiben gleich, ob die Maschine 1.000 oder 4.000 Stunden im Jahr läuft. Je weniger produktive Stunden, desto teurer wird jede einzelne. Personal, Werkzeuge und CAM-Programmierung kommen noch hinzu.

Spezialisierte Dienstleister, die CNC-Fräsen als Kerngeschäft betreiben, verteilen diese Fixkosten auf viele Auftraggeber. Für Betriebe mit schwankendem Bedarf lohnt sich deshalb der Vergleich mit dem Zukauf. Eine Preisübersicht von Clean Invoice nennt für 2026 bei der 3-Achs-Bearbeitung 70 bis 120 Euro pro Stunde, bei 5-Achs-Maschinen 100 bis 160 Euro. Das sind Richtwerte. Material, Werkstückgröße und Rüstaufwand verschieben sie deutlich.

Kriterien für die Auslagerung

Vier Punkte entscheiden meist über die Richtung:

Stückzahl und Wiederholrate: Prototypen, Ersatzteile und Kleinserien belegen eine eigene Maschine nur unregelmäßig.

Prototypen, Ersatzteile und Kleinserien belegen eine eigene Maschine nur unregelmäßig. Geometrie: Hinterschnitte und Freiformflächen erfordern 5-Achs-Technik, deren Anschaffung sich im Einzelfall selten rechnet.

Hinterschnitte und Freiformflächen erfordern 5-Achs-Technik, deren Anschaffung sich im Einzelfall selten rechnet. Werkstoff: Titan, Edelstahl oder Aluminium verlangen jeweils andere Werkzeuge und Schnittdaten.

Titan, Edelstahl oder Aluminium verlangen jeweils andere Werkzeuge und Schnittdaten. Toleranzen: Hier lohnt ein Blick in die Norm.

DIN ISO 2768-1 kennt vier Toleranzklassen für Allgemeintoleranzen: fein, mittel, grob und sehr grob. Für Nennmaße zwischen 30 und 120 Millimetern gilt laut der Tabelle in Klasse mittel eine Grenzabweichung von ±0,30 Millimetern, in Klasse fein von ±0,15 Millimetern. Engere Vorgaben müssen einzeln in der Zeichnung stehen. Sie treiben Prüfaufwand und Preis, deshalb sollten Konstrukteure sie nur dort setzen, wo die Funktion es verlangt.

Qualitätsnachweise bei Fertigungspartnern

Ein Zertifikat nach ISO 9001 belegt ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem, sagt aber noch nichts über die Messtechnik. Aussagekräftiger sind diese Nachweise:

ein Erstmusterprüfbericht mit Messwerten zu allen tolerierten Maßen Prüfmittel mit dokumentierter Kalibrierung, etwa ein Koordinatenmessgerät Materialzeugnisse, bei Stahlteilen häufig ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 eine nachvollziehbare Chargenrückverfolgung

Wer kritische Bauteile vergibt, sollte vorab ein Audit vor Ort oder zumindest einen Videorundgang durch die Fertigung vereinbaren.

Schrittweise auslagern

Ein Wechsel muss nicht auf einen Schlag erfolgen. Bewährt hat sich ein Pilotteil mit vollständiger Zeichnung, bei dem Preis, Lieferzeit und Maßhaltigkeit mit der Eigenfertigung verglichen werden. Fällt der Vergleich positiv aus, folgen weitere Teile der gleichen Familie und später ein Rahmenvertrag mit Abrufmengen.

Auch die Personalfrage spielt hinein. Die Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit weist für 2025 in 163 von rund 1.200 bewerteten Berufen Engpässe aus. Ob zerspanende Berufe in der eigenen Region betroffen sind, lässt sich dort je Berufsgattung nachlesen. Bleiben Stellen lange unbesetzt, verschiebt das die Rechnung zugunsten des Zukaufs.

Für die Praxis genügt zunächst eine einfache Aufstellung: Maschinenstundensatz, Auslastung der vergangenen zwölf Monate und die drei Teile mit der geringsten Wiederholrate. Diese Teile eignen sich als erste Kandidaten für eine Anfrage bei zwei oder drei Fertigungspartnern.