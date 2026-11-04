Mario Voigt (Archiv)
Mario Voigt (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt spricht sich positiv über Ilse Aigner als mögliche Bundespräsidentin aus

dts NachrichtenagenturLetztes Update 4. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Thüringer Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat sich positiv zu einer möglichen Kandidatur von Ilse Aigner (CSU) als Bundespräsidentin geäußert. „Ich finde sie gut“, sagte er dem „Stern“.

Aus der Erfahrung und auch aus der über 20-jährigen Zusammenarbeit wisse er, dass sie so ticke wie jemand, den Deutschland jetzt gerade brauche. Sie habe das Zeug zur Bundespräsidentin.

Aigner sei laut Voigt eine Frau, die das Land verbinden könne, die nah dran sei, die sich aber vor allen Dingen auch selber hochgearbeitet habe. „Ich glaube, das ist eine Erzählung, die kann es ganz gut gebrauchen im Land.“

Der Regierungschef erklärte, dass die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier nun gemeinschaftlich in der Union entschieden werde. „Das ist auch richtig so.“

Voigt hatte Aigner am Mittwoch in Erfurt getroffen. Die bayerische Landtagspräsidentin sagte am Rande ihres Besuchs in Thüringen dem „Stern“ auf die Frage, ob die lange Personaldebatte dem Amt des Bundespräsidenten schade, man solle ihrer Ansicht nach nicht unendlich diskutieren sollte. „Man sollte jetzt irgendwann einfach entscheiden.“

Das CDU-Präsidium, dessen Mitglied Voigt ist, soll am Sonntag und Montag die Kandidatenfrage beraten.

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