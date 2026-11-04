Donald Trump (Archiv)
Donald Trump (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Trump weist Schuld an Republikaner-Niederlage bei Midterms zurück

dts NachrichtenagenturLetztes Update 4. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

US-Präsident Donald Trump hat die Schuld an der Wahlniederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen von sich gewiesen. „Ich stand nicht auf dem Wahlzettel – und wäre ich darauf gestanden, hätten wir mit einem Erdrutschsieg gewonnen“, schrieb Trump in der Nacht auf seiner eigenen Plattform „Truth Social“.

Kurz zuvor hatte Trump bereits in einem anderen Posting seinen eigentlichen Haussender „Foxnews“ kritisiert. Dessen Einschaltquoten seien angeblich fast um ein Drittel eingebrochen, weil der Sender zu viel über die „gestörten Demokraten“ berichte. Seine eigenen Zahlen dagegen seien „besser als jemals zuvor“, so Trump.

Laut übereinstimmender Prognosen von US-Medien haben die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus bereits sicher zurückerobert. Auch im Senat läuft alles auf einen Sieg des blauen Lagers hinaus. So konnten die Demokraten in mehreren traditionell republikanischen Hochburgen Sitze von den Republikanern übernehmen, darunter in North Carolina und South Carolina. Auch das Gouverneursamt in Georgia, das seit Jahrzehnten von Republikanern gehalten wurde, ging an die Demokraten. Im traditionellen „Swing-State“ Pennsylvania konnten die Demokraten ebenfalls mehrere Sitzplatzkarten für das Repräsentantenhaus von den Republikanern übernehmen, darunter in mindestens drei besonders hart umkämpften Wahlkreisen.

Die Midterm-Wahlen 2026 gelten als wichtige Zwischenbilanz der zweiten Präsidentschaft Donald Trumps. Zuletzt waren viele US-Wähler unzufrieden, insbesondere wegen steigender Energiepreise.

Foto: Donald Trump (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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