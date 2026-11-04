Menschen in einer Fußgängerzone (Archiv)
Menschen in einer Fußgängerzone (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Forsa-Umfrage: 86 Prozent der Deutschen sehen politische Spaltung

dts NachrichtenagenturLetztes Update 4. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Eine große Mehrheit der Deutschen hat den Eindruck, dass die Gesellschaft politisch gespalten ist. Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv hervor.

Demnach sehen 86 Prozent der Befragten eine politische Spaltung in Deutschland. Allerdings glauben nur 44 Prozent, dass sich die Gesellschaft ähnlich wie in den USA in zwei etwa gleich große politische Lager aufgeteilt hat. 32 Prozent sehen dagegen eine Spaltung zwischen einer kleinen Minderheit und einer großen Mehrheit. Lediglich 15 Prozent nehmen überhaupt keine politische Spaltung wahr.

Besonders verbreitet ist die Vorstellung zweier etwa gleich großer politischer Lager unter AfD-Anhängern. Von ihnen teilen 56 Prozent diese Einschätzung. Unter den Anhängern von CDU/CSU sind es 46 Prozent, bei SPD-Anhängern 37 Prozent, bei den Grünen 38 Prozent und bei Anhängern der Linken 31 Prozent.

Foto: Menschen in einer Fußgängerzone (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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