Frankfurter Börse
Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Finanzen

Dax steigt deutlich: Quartalszahlen und Konjunkturdaten beflügeln die Anleger

dts NachrichtenagenturLetztes Update 4. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 26.255 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Heidelberg Materials, die Deutsche Bank und Continental, am Ende Rheinmetall, Hochtief und die Deutsche Börse.

„Die Anleger schöpfen aus der Vielzahl überzeugender Quartalszahlen neue Zuversicht“, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Damit rücke auch das bisherige Rekordniveau in Reichweite. „Besonders die Ergebnisse von Heidelberg Materials, Scout24 und Continental sorgen für Kaufinteresse und zeigen, dass die deutschen Unternehmen trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds positive Überraschungen liefern können.“

Zusätzlichen Rückenwind erhalte der Aktienmarkt von den jüngsten Konjunkturdaten. „Der deutsche Einkaufsmanagerindex signalisiert weiterhin Wachstum und untermauert damit die Hoffnung auf eine breiter angelegte wirtschaftliche Erholung. Selbst die hohen Energiepreise scheinen diese Entwicklung bislang nicht entscheidend ausbremsen zu können“, so Lipkow. „Die Anleger setzen zunehmend darauf, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr wieder stärker an Dynamik gewinnt. Die Börse beginnt damit, den erhofften Aufschwung des Jahres 2027 bereits heute einzupreisen.“

Auch das Ergebnis der US-Zwischenwahlen habe seinen anfänglichen Schrecken verloren, fügte der Analyst hinzu. „Die Investoren erkennen inzwischen die positiven Folgen der veränderten politischen Kräfteverhältnisse. Eine stärkere parlamentarische Kontrolle der Haushaltspolitik könnte die ausufernde Neuverschuldung der USA zumindest begrenzen.“ Noch sei das allerdings eine Hoffnung und keine Gewissheit. „Die Aussicht auf mehr fiskalische Disziplin trägt dennoch zur Beruhigung bei und unterstützt die jüngste Stärke des Euro gegenüber dem US-Dollar. Auch europäische Bankaktien profitieren von der freundlicheren Marktstimmung.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1246 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8892 Euro zu haben.

Foto: Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 4. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.