Frankfurter Börse
Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Finanzen

Dax startet leicht im Minus – Ölpreis fällt nach Trump-Signalen für Diplomatie

dts NachrichtenagenturLetztes Update 2. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Dax ist am Montag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.790 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise, Infineon und Zalando, am Ende Bayer, die Deutsche Telekom und Rheinmetall.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1200 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8929 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 109,70 US-Dollar, das waren 3,76 Dollar oder 3,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

„Der Ölpreis fällt zum Wochenstart. Berichte, dass Donald Trump zunächst den Weg der Diplomatie favorisieren will, kommen an den Börsen gut an“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Und ein fallender Ölpreis habe positive Auswirkungen auf weitere Assetklassen. „Insbesondere der Aktienmarkt reagiert mit steigenden Kursen. Die Gefahr eines erneuten US-Militärschlags ist zwar längst nicht vom Tisch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieser unmittelbar nach den Midterms erfolgt, ist deutlich gesunken.“

Foto: Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 2. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.