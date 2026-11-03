Frankfurter Börse
Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Finanzen

Dax startet mit Verlusten: US-Zwischenwahlen und Ölpreis im Blick

dts NachrichtenagenturLetztes Update 3. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.725 Punkten berechnet und damit 1,0 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Bayer, Siemens Healthineers und RWE, am Ende Infineon, Zalando und MTU.

„Zwei Themen überlagern heute alles: Die Zwischenwahlen, deren Ergebnis erst über Nacht kommt, und der Ölpreis, der gestern den stärksten Tagesverlust seit drei Monaten hatte“, sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. „Insgesamt lässt sich weltweit eine wachsende Risikoscheu gegenüber Aktien ablesen, weil die Sorgen vor teuren KI-Investitionen wachsen und die politische Unsicherheit vor den Zwischenwahlen in den USA hoch ist.“

Die Börsen hatten es in der Vergangenheit bevorzugt, dass ein mit vollumfänglicher Macht ausgestatteter US-Präsident bei den Zwischenwahlen eine oder beide Kammern des Kongresses verliert. „Das verringert das Risiko weiterer politischer Veränderungen und damit die Unsicherheit, was an den Börsen in der Vergangenheit positiv wirken konnte“, so Stanzl. „Ob es allerdings erneut dazu kommen wird, ist offen. Wenn die Unsicherheit über das Wahlergebnis erst einmal aus den Kursen ist, könnte das zu einem allgemeinen Aufatmen auf dem Parkett führen – aber die geopolitische Unsicherheit in der Iran-Frage bleibt weiterhin hoch.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1198 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8930 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen wieder: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 106,20 US-Dollar; das waren 1,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 3. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.