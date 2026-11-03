Claudia Wittig (Archiv)
Claudia Wittig (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Sachsen-Anhalts BSW-Fraktionsvize Wittig: Israel betreibt faschistische Blut-und-Boden-Politik

dts NachrichtenagenturLetztes Update 3. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die stellvertretende BSW-Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Claudia Wittig, macht Israel schwerste Vorwürfe. Israel habe „eine faschistische Regierung, die an allen Fronten Kriege führt und eine Bevölkerungsgruppe unterdrückt und höchstwahrscheinlich versucht, systematisch zu deportieren“, sagte Wittig der „Welt“ (Dienstagsausgabe).

Es gehe um die Regierung, „die eine faschistische, nationalistische Blut-und-Boden-Politik vorantreibt. Israel verfolgt eine Großisrael-Vision.“

Der Staat Israel habe ein Existenzrecht, „soweit man so was über Staaten sagen kann“, so die BSW-Politikerin weiter. Doch der Staat begehe schwerste Verbrechen, die Deutschland unterstütze. „Wir nehmen billigend in Kauf, dass unsere Schuld, die wir durch den Holocaust auf uns geladen haben, letzten Endes auf Kosten der Palästinenser ausgetragen wird“, sagte Wittig. Man benutze „jetzt unsere eigene Verantwortung für einen Genozid, den wir selbst versucht haben zu begehen, und unterstützen jetzt dort wieder einen.“

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