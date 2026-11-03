Selenskyj in Berlin: Merz kündigt Besuch und Treffen im Kanzleramt an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt am Dienstag nach Berlin. Das kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Morgen bei einer Rede bei der IHK Berlin an. Demnach ist unter anderem ein Treffen im Kanzleramt geplant.

Auch wenn der Besuch Selenskyjs bisher nicht offiziell angekündigt wurde, kommt er nicht überraschend. So wurde etwa für eine sowie schon hochkarätig besetzte Sicherheitskonferenz in der Hauptstadt ein „Sondergast“ angekündigt. Die Sicherheitsvorkehrungen im Berliner Regierungsviertel sind zudem am Dienstag ungewöhnlich hoch.

Foto: Wolodymyr Selenskyj (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur