Künstliche Intelligenz: Verdi-Chef Frank Werneke fordert europäische Cloudlösungen und eigene KI-Entwicklung

In der Debatte um die Entwicklung von KI-Anwendungen spricht sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) für mehr Unabhängigkeit von Herstellern in den USA und in China aus. „Neben den Veränderungen in der Arbeitswelt geht es auch um technologische Unabhängigkeit hier in Europa“, sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben).

Es gehe um europäische Cloudlösungen, auf die die US-Regierung oder die chinesische Regierung keinen Zugriff hätten. Die europäische Resilienz sei auch im Zusammenhang mit der Künstlichen Intelligenz ein wichtiges Thema. „Deshalb ist eine eigene, europäische KI-Entwicklung auch so wichtig“, so der Verdi-Chef weiter.

Man könne derzeit nur darüber spekulieren, wie der künftige Arbeitsmarkt in Deutschland aussehe. „Wir beobachten in vielen Betrieben und Berufen einen Wegfall von Beschäftigung durch den Einsatz von KI“, sagte Werneke. Anderseits würden durch die demografische Entwicklung viele Stellen neu besetzt. Die Fragen seien, ob sich das am Ende ausgleiche und wie die Bilanz auf dem Arbeitsmarkt aussehe. „Was wir auf jeden Fall feststellen, die KI verändert die Arbeitsrealität rasant – und vielleicht auch in einer Geschwindigkeit, die wir uns vor zwei, drei Jahren so noch nicht vorgestellt haben. Und so gut wie jeder Arbeitsplatz ist von dieser Veränderung betroffen“, so der Verdi-Chef weiter.

Als Beispiele nannte er Jobs „bei den Banken, den Versicherungen, den Telekommunikationsunternehmen, im Bereich der Callcenter, bei IT-Unternehmen“. Dort erlebe Verdi derzeit „einen kontinuierlichen Abbau von Beschäftigung in der Folge des Einsatzes von KI“. Seine Gewerkschaft wolle „auf jeden Fall verhindern“, dass es zu Kündigungen komme, die durch den Einsatz von KI würden. „Wir brauchen Richtlinien, die festlegen, dass wesentliche Entscheidungen immer ein Mensch trifft und nicht die KI – zum Beispiel im Personalwesen“, sagte Werneke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Es gebe aber auch Chancen durch die KI-Entwicklung. „Die Chancen bestehen für Tätigkeiten, die sich ständig wiederholen. Diese Routinen sind mitunter nicht das Spannendste bei einer Arbeit. Manche können durch KI ersetzt werden und bestehende Tätigkeiten dagegen aufgewertet und anspruchsvoller werden“, so der Verdi-Chef.

Foto: Frank Werneke (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur