Baukräne (Archiv)
Baukräne (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Brandbrief an Regierung: 30 Verbände warnen vor Kürzungen bei Neubauförderung

dts NachrichtenagenturLetztes Update 2. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

In einem Brandbrief an Regierung und Parlament warnen 30 Verbände und Organisationen vor einer Verschlimmerung der Neubaukrise durch die Haushaltsplanungen für 2027. „Wir sagen es deutlich: Dieser Bundeshaushalt passt nicht zu dem, was draußen im Land beim Wohnungsbau und auf den Wohnungsmärkten gerade passiert“, heißt es in dem Schreiben, aus dem das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ zitiert.

„Beim Wohnungsbau ist haushaltspolitisches Umsteuern dringend erforderlich“, schreiben die 30 Unterzeichner, zu denen der Bauindustrieverband HDB, die Gewerkschaft IG Bau oder der Deutsche Mieterbund zählen. Das Bündnis bemängelt vor allem, dass Kürzungen bei der Neubauförderung vorgesehen sind: „Wenn der Bund jetzt seine Förderung für den Wohnungsbau zurückfährt, dann wird das auch volkswirtschaftlich zu einem Bumerang.“

Das kommende Jahr dürfe nicht zur „Lähmungsphase für den Neubau von Wohnungen werden“, warnen die Unterzeichner. „Keine Kürzungen im Haushalt 2027 für den Neubau von bezahlbaren Mietwohnungen“, fordern sie. Nötig sei zudem, die Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau „dauerhaft und auf hohem Niveau“ abzusichern. Zu weiteren Forderungen zählt unter anderem, dass der Bund mehr Bauland bereitstellen solle.

Foto: Baukräne (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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