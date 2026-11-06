Autoproduktion (Archiv)
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Produktion im September 2026 steigt um 0,7 Prozent – Automobilindustrie und Pharma treiben an

dts NachrichtenagenturLetztes Update 6. November 2026
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Die preisbereinigte Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2026 gegenüber August 2026 saison- und kalenderbereinigt um 0,7 Prozent gestiegen.

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion im 3. Quartal 2026 um 0,4 Prozent niedriger als im 2. Quartal 2026. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 war die Produktion im September 2026 kalenderbereinigt 0,4 Prozent höher. Im August 2026 stieg die Produktion gegenüber Juli 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse saison- und kalenderbereinigt um 1,0 Prozent (vorläufiger Wert: +2,0 Prozent). Die vergleichsweise hohe Revision ist auf ergänzte Angaben von Unternehmen im Baugewerbe zu Umsatzsteuervoranmeldungen zurückzuführen.

Die positive Entwicklung der Produktion im September 2026 ist maßgeblich auf den Zuwachs in der Automobilindustrie zurückzuführen (saison- und kalenderbereinigt +17,1 Prozent zum Vormonat). In diesem Bereich hatte die Produktion in den beiden Monaten zuvor unter anderem aufgrund von Produktionsumstellungen und Werksferien auf einem niedrigen Niveau gelegen. Auch der Anstieg in der Pharmaindustrie, die nach zwei schwächeren Monaten um 8,0 Prozent stieg, beeinflusste das Gesamtergebnis positiv. Negativ wirkte sich hingegen der Rückgang in der Bauproduktion (-2,6 Prozent) aus. Auch im Maschinenbau (-6,5 Prozent) fiel die Produktion, nachdem sie im August 2026 um 5,8 Prozent gestiegen war.

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Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) stieg im September 2026 gegenüber August 2026 saison- und kalenderbereinigt um 1,7 Prozent. Dabei stieg die Produktion von Investitionsgütern um 3,0 Prozent, die Produktion von Konsumgütern um 0,8 Prozent und die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,1 Prozent. Außerhalb der Industrie sank die Energieerzeugung um 1,2 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 lag die Industrieproduktion kalenderbereinigt um 0,3 Prozent höher.

In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im September 2026 gegenüber August 2026 saison- und kalenderbereinigt um 0,8 Prozent gestiegen. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen im 3. Quartal 2026 um 3,5 Prozent niedriger als im 2. Quartal 2026. Verglichen mit dem Vorjahresmonat September 2025 war die energieintensive Produktion im September 2026 kalenderbereinigt um 1,9 Prozent niedriger, so die Statistiker.

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