Mann mit Laptop (Archiv)
Mann mit Laptop (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

Ifo-Umfrage: Auftragsmangel belastet Selbständige – fast jeder Zweite betroffen

dts NachrichtenagenturLetztes Update 6. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Auftragsmangel bei Selbständigen hält an, beinahe jeder zweite Befragte (45,7 Prozent) berichtet von fehlenden Aufträgen. Das zeigt eine aktuelle Ifo-Umfrage.

„Sowohl Firmen als auch Privatkunden halten sich zurück. Das trifft die Selbständigen besonders“, sagte Ifo-Forscherin Katrin Demmelhuber. „Eine spürbare Belebung des Geschäfts lässt weiter auf sich warten.“

Knapp ein Fünftel (19,5 Prozent) der Solo-Selbständigen und Kleinstunternehmen sieht darüber hinaus die eigene wirtschaftliche Existenz bedroht. Damit liegt der Wert deutlich über dem Anteil in der Gesamtwirtschaft (6,7 Prozent). Diese Herausforderungen spiegeln sich auch im Geschäftsklima wider: Der „Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex“ stieg im Oktober nur geringfügig von -18,8 Punkten auf -18,6 Punkte. Damit überwiegt weiter die Skepsis der Selbständigen. Zwar bewerteten sie ihre laufenden Geschäfte weniger negativ. Jedoch erhielten die Erwartungen einen Dämpfer. „Bei den Selbständigen kommt die wirtschaftliche Erholung noch nicht in der Breite an“, sagte Demmelhuber.

ARKM.marketing
     


Im Einzelhandel sowie in vielen Dienstleistungsbranchen bleibt die Lage der Solo-Selbständigen und Kleinstunternehmen angespannt. Lichtblicke gibt es bei den Unternehmensberatungen: Dort liegt das Geschäftsklima erstmals seit zwei Jahren wieder im positiven Bereich. Auch bei den IT-Dienstleistern hat sich das Klima verbessert.

Foto: Mann mit Laptop (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 6. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.