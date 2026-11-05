Steigende Umsätze im deutschen Dienstleistungssektor

Der Dienstleistungssektor in Deutschland hat im August 2026 kalender- und saisonbereinigt real 0,9 Prozent und nominal 0,8 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Juli 2026. Verglichen mit dem Vorjahresmonat August 2025 verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von real 0,9 Prozent und nominal 4,5 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mit.

Den größten realen Umsatzzuwachs gegenüber dem Vormonat verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit einem Plus von 3,7 Prozent, gefolgt vom Bereich Verkehr und Lagerei mit einem Anstieg von 1,4 Prozent. In den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) betrug der Zuwachs gegenüber dem Vormonat 0,1 Prozent.

Im Gegensatz dazu sank der Umsatz im Grundstücks- und Wohnungswesen und in den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen im August 2026 gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent beziehungsweise 1,5 Prozent.

Foto: Lkw (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur