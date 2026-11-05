Siemens (Archiv)
Siemens (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

Siemens-Chef Roland Busch: Deutschland und Europa müssen schneller werden und stärker mit Wettbewerbern kooperieren

dts NachrichtenagenturLetztes Update 5. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Siemens-Chef Roland Busch fordert von Deutschland und Europa schnellere Entscheidungen und bessere staatliche Rahmenbedingungen. „Wir müssen schneller werden“, sagte Busch, der den Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft leitet, dem Newsletter „Weltwirtschaft“ der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Busch verwies auf Japans Strategie mit 17 Technologiefeldern und 62 Unterpunkten. Jeder Punkt benenne, was zu tun sei, um private und staatliche Investitionen zu mobilisieren; auch der Arbeitsmarkt solle reformiert werden. So ein Plan sei stark, sagte Busch. Korea gehe mit einem eigenen Kabinett, das sich in kurzen Abständen treffe, ähnlich vor. Auf die Frage, ob er das in Deutschland genauso sehe, antwortete Busch knapp: „Nein.“

Für Deutschland und Europa verlangte er einen reformierten Arbeitsmarkt, bezahlbare Energie, weniger Regulierung und schnellere Entscheidungen. Fehlten diese Grundlagen, funktioniere es nicht, die Industrie könne sich noch so anstrengen.

Kleine Firmen ohne globale Präsenz seien besonders auf Strukturreformen angewiesen. Dem japanischen Wirtschaftsministerium Meti bescheinigte Busch Erfolge bei der Beschaffung kritischer Rohstoffe, die es gemeinsam mit den Unternehmen erreicht habe. Das wünsche er sich auch hier. Industriepolitik sei jedoch nicht leicht. „Wenn alles gleich wichtig ist, hat man keine Strategie“, sagte er.

Busch sprach sich zudem für mehr Zusammenarbeit aus. Die Industrien Japans und Koreas überschnitten sich stark mit der deutschen, bisher seien die Unternehmen Wettbewerber gewesen. Wegen der Geopolitik und der Innovationsgeschwindigkeit Chinas setze nun ein Umdenken ein. Er forderte, mit Wettbewerbern dort zu kooperieren, wo es sinnvoll und rechtlich zulässig sei, etwa bei gemeinsamen Plattformen oder einem gemeinsam entwickelten Spezialchip. In Deutschland sehe man die Welt dagegen „schwarz-weiß“: Wettbewerb oder nicht.

Foto: Siemens (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 5. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.