Supermarkt (Archiv)
Supermarkt (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

Cyberattacke auf Supermarkt-Kühltechnik in mehreren Ländern

dts NachrichtenagenturLetztes Update 3. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Bei einem Cyberangriff sind Supermärkte in mehreren europäischen Ländern angegriffen worden. Dabei wurden wie zuletzt schon in Frankreich die Kühl- und Gefriersysteme beeinträchtigt.

Betroffen waren unter anderem rund zahlreiche Delhaize-Supermärkte in Belgien und Luxemburg sowie Geschäfte in Schweden, Irland, den Niederlanden, Estland und Finnland. Auch in Deutschland wurden Fälle aus Nordrhein-Westfalen und Bayern gemeldet.

Sabcobel, ein belgischer Hersteller einiger der betroffenen Kühlsysteme, teilte mit, dass die Verdampfer der Geräte in den Abtau-Modus versetzt wurden, was zu einer Erwärmung führte. Dies sei die gleiche Methode, die bereits im vergangenen Monat bei einem Angriff auf französische Supermärkte verwendet wurde.

Der Vorstandsvorsitzende von Schwarz Digits, Christian Müller, mahnte im Fernsehsender „Welt“ angesichts der Cyberattacke auf Kühlanlagen Wachsamkeit vor KI-gestützten Angriffen auf digitale Infrastruktur. Schwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, zu der auch Lidl und Kaufland gehören. Die Supermärkte der Schwarz Gruppe sind laut Müller nicht von den Cyberattacken betroffen.

„100 Prozent Sicherheit gibt es nicht. Das ist die grundsätzliche Aussage im Cyberumfeld“, sagte Müller. „Ich kann nur sagen: Wir als Schwarz Gruppe waren nicht betroffen. Das heißt, wir haben entsprechend vorgesorgt. Aber auch da muss man sagen, im KI-Zeitalter werden die Attacken diffiziler, werden schneller und sie werden auch durchschlagender. Und das ist ein Thema, womit sich jeder beschäftigen muss.“

Cybersecurity sei „ein Wettlauf“, so Müller. „Igel gegen Hase: Sie müssen besser sein als der Angreifer. Aber im KI-Zeitalter ist das umso schwerer, weil Sie brauchen dann nicht nur Menschen, die den Angriff abwehren oder potenzielle Angriffe abwehren, sondern auch KI-Methoden.“ In diesem Geschäftsfeld sei man mit dem Partnerunternehmen Crowdstrike gut aufgestellt, so Müller.

Foto: Supermarkt (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 3. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.