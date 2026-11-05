Polizei am 04.11.2026
Polizei am 04.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Mehring trauert um Aiwanger: Letzter Kontakt per SMS vor Tod in Berliner Hotel

dts NachrichtenagenturLetztes Update 5. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) stand mit seinem Parteifreund und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger noch kurz vor dessen unerwartetem Tod in Kontakt. „Weil wir heute beide in Berlin waren, hab` ich ihm mittags eine SMS geschrieben, ob wir was zusammen Essen wollen“, berichtete Mehring am Mittwochabend.

„Als ich stattdessen gebeten wurde, am Nachmittag krankheitsbedingt für ihn einzuspringen, wünschte ich ihm eine gute Besserung und ging quasi von einem Schnupfen aus.“ Anlass war die Eröffnung des Hauptstadtbüros der Freien Wähler.

„Jetzt im Hotel zu sitzen und verstehen zu müssen, dass Hubert gestorben ist, fühlt sich komplett surreal an“, so Mehring weiter. „Ich bin fassungslos und traurig, versuche zu funktionieren und wünsche seiner Familie von Herzen Beileid und viel Kraft. Wir alle verdanken ihm so viel. Ruhe in Frieden, Hubert!“ Der 55-jährige Aiwanger war am Mittwoch tot in einem Berliner Hotel aufgefunden worden.

Die genauen Umstände sind noch unklar, Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es aber wohl nicht.

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