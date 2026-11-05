Evonik Industries (Archiv)
Evonik Industries (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

Evonik-Chef Rettig begründet Ablehnung der BASF-Übernahme

dts NachrichtenagenturLetztes Update 5. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Interims-Vorstandsvorsitzende von Evonik, Claus Rettig, verteidigt den ablehnenden Kurs des Spezialchemiekonzerns zum milliardenschweren Übernahmeangebot der BASF. „Wer sagt denn, dass Größe allein besser ist? Wir sehen in anderen Branchen, dass der Trend zur Fokussierung geht“, sagte Rettig der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Freitagsausgabe).

BASF hatte 24 Euro je Aktie geboten, was Evonik mit mehr als elf Milliarden Euro bewertet. Evonik pocht aber auf Eigenständigkeit. „Was die BASF geboten hat, liefern wir auch selbst, da kommen wir in unserer Planung sicher drüber“, sagte Rettig.

Der Vorstandsvorsitzende, der für den erkrankten Christian Kullmann eingesprungen ist, erklärte, dass es eine klare Vorstellung gebe, wie der Konzern seinen Wert steigere. „Und bei der Konsolidierung unserer Industrie wollen wir selbst aktiv dabei sein“, sagte Rettig. „Wir haben etliche Ideen, aber Konsolidierung muss auch Wert schaffen und zu Wachstum führen. Wann immer sich dazu eine Option bietet, sind wir vorbereitet.“

Es gebe Chancen für Wachstum in Deutschland, Europa und den USA, erklärte er. „Die finanzielle Feuerkraft haben wir durchaus. Aber bisher verfolgen wir Übernahmen nicht proaktiv.“

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass sich Evonik für den US-Konkurrenten Ashland interessiere. Das wird von manchen Marktbeobachtern als Giftpille gewertet, um BASF den Appetit zu verderben. „Zu Marktgerüchten äußern wir uns grundsätzlich nicht“, sagte Rettig. „Eines aber möchte ich ganz klar sagen: Wir brauchen keine Giftpillen. Das würden wir auch nicht machen. Giftpillen sind am Ende nur giftig für uns selbst. Das wäre töricht.“

Sorgen davor, zum Übernahmeobjekt anderer Unternehmen zu werden, falls BASF das Interesse verliere, hat Rettig nicht. „Heute hört man hier und da, dass dann die Araber kämen. Das halte ich für totalen Blödsinn“, sagte der Interims-Chef von Evonik.

Ein Gegenangebot gebe es nicht. „Wenn jemand käme und Richtung Ausgabepreis vom Börsengang böte, würde es kompliziert, so einen Kurs aus eigener Kraft zu erreichen. Aber davon sind wir ein ganzes Stück entfernt“, sagte Rettig. An die Börse ist Evonik im Jahr 2013 mit einem Platzierungspreis von 32,20 Euro je Aktie gegangen.

Foto: Evonik Industries (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 5. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.