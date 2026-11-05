Umweltministerium (Archiv)
Umweltministerium (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Aktuell

Umweltstaatssekretär Flasbarth kritisiert zum Abschied „fossiles Blinken einzelner Regierungsmitglieder“

dts NachrichtenagenturLetztes Update 5. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der scheidende Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth (SPD), kritisiert zum Abschied aus dem Amt das „fossile Blinken einzelner Regierungsmitglieder in der Vergangenheit“. Es schade dem Klimaschutz, der Wirtschaft und Land, sagte er dem „Tagesspiegel“ (Donnerstagausgabe). Konkrete Namen nannte er nicht.

Flasbarth hält es insgesamt für schwieriger als früher, mit der Union Klima- und Naturschutzpolitik zu machen. Die Union sei konservativer geworden, sie sei nicht mehr die Merkel-Union, sagte Flasbarth. Das kritisiere er nicht: Es sei richtig, dass Menschen mit straff konservativen Überzeugungen innerhalb des demokratischen Spektrums eine Heimat finden. Die Folge sei jedoch, dass sich das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium bei Klima- und Wirtschaftsanliegen „ein Stück weit auseinanderentwickeln“.

Flasbarth tritt am Donnerstag nach 13 Jahren als Staatssekretär ab, davon überwiegend im Bundesumweltministerium. Anfang 2027 übernimmt er die Leitung der European Climate Foundation. Das sei eine großartige Möglichkeit, mit einer Stiftung daran zu arbeiten, gute Klimalösungen für Europa zu entwickeln.

Fortschritte sieht er auch unter der Bundesregierung. Man sei nicht mit der Brechstange vorgegangen, weil man die gesellschaftliche Stimmung im Blick gehabt habe. Aber es gelinge Schritt für Schritt, das Thema Klima aus der Polarisierung zu holen. Nötig sei eine klare Zukunftsorientierung.

Zur kürzlich beschlossenen Einigung zwischen Deutschland und Frankreich, das Verbrenner-Aus aufzuweichen, sagte Flasbarth, schön finde er das natürlich nicht. An der Zukunft des Elektroautos zweifelt er dennoch nicht: Die Mobilität der Zukunft sei in jedem Fall elektrisch, weil Elektroautos technisch so viel effizienter seien und die Energie für ihren Antrieb deutlich günstiger.

Foto: Umweltministerium (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 5. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.