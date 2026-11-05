Gysi attackiert Klingbeil und verweist auf Regierungsfähigkeit der Linken

Der Linken-Politiker Gregor Gysi wirft SPD-Chef Lars Klingbeil vor, die Linke mit der AfD gleichzusetzen. Für Klingbeil gebe es kaum einen Unterschied zwischen AfD und Linken, sagte Gysi der „Rheinischen Post“. Der SPD-Vorsitzende setze die Situation in Sachsen-Anhalt und Berlin gleich.

Abgesehen davon, dass Klingbeil nicht mitbekommen habe, wie häufig die Linke in Bundesländern schon mitregiert habe, ohne dass irgendwelche Verwerfungen festzustellen gewesen seien, sei sein Einwand auch aus einem anderen Grund „tollkühn“: Klingbeil sorge dafür, dass die SPD permanent und überall an Stimmen verliere, um anschließend gute Ratschläge zu verteilen, kritisierte der Linken-Bundestagsabgeordnete.

SPD-Chef Klingbeil hatte die Berliner Linke zuvor aufgefordert, Politiker mit antisemitischer Haltung und Clankontakten aus ihren Reihen auszuschließen. Man könne nicht Sachsen-Anhalt kritisieren, wenn man dann in Berlin Sachen durchgehen lasse, sagte der Vizekanzler auf dem SPD-Wirtschaftsforum. Erschwert wurden die bisherigen Gespräche zwischen Linken, Grünen und SPD durch Diskussionen über das richtige Vorgehen gegen Antisemitismus.

Foto: Gregor Gysi (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur