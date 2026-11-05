Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (Archiv)
Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Linksextremer Gewaltaufruf könnte Bremer Landesregierung belasten

dts NachrichtenagenturLetztes Update 5. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

In Bremer Sicherheitskreisen kursiert offenbar derzeit ein Video zum Tag der Deutschen Einheit, das die rot-grün-rote Koalition belasten könnte. Das berichtet der „Spiegel“.

Zwei maskierte Aktivisten posieren darin demnach mit Baseballschläger am Denkmal der Bremer Stadtmusikanten, jemand entzündet einen Molotowcocktail mit einer Deutschlandflagge. Dann folgt der Aufruf: „Den 3. Oktober zum Desaster machen“. Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit fand dieses Jahr in Bremen statt.

Was das Video brisant macht, sind die Leute, die daran mitgewirkt haben: Eine der Gruppen ist die Interventionistische Linke (IL). Sie wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz als „linksextremistisch“ und „gewaltorientiert“ eingestuft. Das Verhältnis der Bremer Linken zur IL ist seit Monaten Gegenstand politischen Streits. Auf einem Parteitag erklärte die Linke, sie sei froh und stolz, dass Bremen über eine solch kritische Zivilgesellschaft verfüge, zu der auch die Interventionistische Linke gehöre.

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Wiebke Winter kritisiert eine mangelnde Abgrenzung des Senats zur Radikalenszene. Es sei unerträglich, wie die Linke mit Linksextremisten kuschele. SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte müsse erklären, wo er stehe. Linksfraktionschef Nelson Janßen sagte, das Video sei „plattes Szenegehabe“. Die IL sei nicht gewalttätig.

Foto: Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 5. November 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.