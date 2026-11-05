Mareike Hermeier hält Rede mit Baby im Bundestag

Erneut ist im Deutschen Bundestag ein Baby am Rednerpult gewesen. Die Linken-Abgeordnete Mareike Hermeier hatte am Donnerstag in der Debatte zum Thema Jugendkriminalität eine Babytrage umgeschnallt, das Kind war allerdings gut eingepackt und kaum zu sehen und auch nicht zu hören. Mutmaßlich verschlief es den Redebeitrag.

Vor etwas über einem Jahr hatte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Hanna Steinmüller Geschichte geschrieben und erstmals eine Rede mit Baby in der Tragetasche im Hohen Haus gehalten.

Früher waren Säuglinge im Plenarsaal nur mit Ausnahmegenehmigung erlaubt. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hatte sich dann allerdings offen für eine Änderung der Praxis ausgesprochen.

Foto: Mareike Hermeier am 05.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur