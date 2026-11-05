Bundespräsidentenwahl: Unionsfrauen halten Ilse Aigner für die am besten geeignete Kandidatin

Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) erhält für eine Kandidatur als Bundespräsidentin Rückendeckung aus der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion im Bundestag. „Sie ist die am besten geeignete Persönlichkeit für dieses Amt“, sagte die Vorsitzende der Gruppe, Mechthild Heil (CDU), der „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe).

Daher sei sie nach wie vor für Aigner als Bundespräsidentin, erklärte die Bundestagsabgeordnete. Heil ist auch Mitglied des Bundesvorstands der CDU, der neben dem Parteipräsidium am Montag über die Kandidatur beraten soll. Mehrere Spitzenpolitiker der CDU, aber auch von SPD und Grünen haben sich inzwischen für Ilse Aigner als Bundespräsidentin ausgesprochen.

Die Bundesversammlung soll am 30. Januar über die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier entscheiden. Das Gremium besteht aus allen Bundestagsabgeordneten und der gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder gewählt werden. Wahlvorschläge für die Wahl des Bundespräsidenten kann jedes Mitglied der Bundesversammlung bei der Präsidentin des Bundestages schriftlich einreichen.

Die Union wird bei der Bundesversammlung die meisten Mitglieder stellen und könnte beispielsweise zusammen mit der SPD eine Mehrheit bilden. Eine offizielle Nominierung gibt es bislang nicht. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hatte bereits im April die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ins Spiel gebracht, die zuvor als mögliche innerparteiliche Konkurrentin für Söder im Vorfeld der Landtagswahl 2028 galt.

Foto: Bundespräsidialamt (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur