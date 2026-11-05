Großerben in Deutschland zahlen immer weniger Erbschaftssteuer. In 34 Fällen von Erbschaften und Schenkungen in Höhe von insgesamt 13 Milliarden Euro nahmen deutsche Finanzämter 2025 eine besondere Prüfung (Verschonungsbedarfsprüfung) vor, wie der „Spiegel“ berichtet. Danach blieben von den ursprünglich veranschlagten fast vier Milliarden Euro Steuern nur 276 Millionen übrig.

Noch mehr sparen Menschen unter 18 Jahren: Die vier Erben, die fast 1,5 Milliarden Euro an Werten überschrieben bekamen, zahlten nach der Prüfung nur 0,5 Prozent oder knapp acht Millionen Euro. Dies geht aus Zahlen des Bundesfinanzministeriums auf eine Kleine Anfrage des Linken-Abgeordneten Christian Görke hervor.

Das fast steuerfrei vererbte und verschenkte Firmengroßvermögen habe 2025 einen neuen Rekordwert erreicht, sagte Görke. Das Verfassungsgericht prüft derzeit die Rechtmäßigkeit der Verschonungsbedarfsprüfung.

Foto: Finanzamt (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur