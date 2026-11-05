Finanzamt (Archiv)
Finanzamt (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Finanzen

Großerben in Deutschland zahlen immer weniger Erbschaftssteuer

dts NachrichtenagenturLetztes Update 5. November 2026
0 Weniger als eine Minute

Großerben in Deutschland zahlen immer weniger Erbschaftssteuer. In 34 Fällen von Erbschaften und Schenkungen in Höhe von insgesamt 13 Milliarden Euro nahmen deutsche Finanzämter 2025 eine besondere Prüfung (Verschonungsbedarfsprüfung) vor, wie der „Spiegel“ berichtet. Danach blieben von den ursprünglich veranschlagten fast vier Milliarden Euro Steuern nur 276 Millionen übrig.

Noch mehr sparen Menschen unter 18 Jahren: Die vier Erben, die fast 1,5 Milliarden Euro an Werten überschrieben bekamen, zahlten nach der Prüfung nur 0,5 Prozent oder knapp acht Millionen Euro. Dies geht aus Zahlen des Bundesfinanzministeriums auf eine Kleine Anfrage des Linken-Abgeordneten Christian Görke hervor.

Das fast steuerfrei vererbte und verschenkte Firmengroßvermögen habe 2025 einen neuen Rekordwert erreicht, sagte Görke. Das Verfassungsgericht prüft derzeit die Rechtmäßigkeit der Verschonungsbedarfsprüfung.

Foto: Finanzamt (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

ARKM.marketing
     


Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 5. November 2026
0 Weniger als eine Minute
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.