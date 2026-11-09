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Finanzministerium (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Finanzen

Bundesfinanzministerium warnt vor Herabstufung bei Ratingagenturen

dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Das Bundesfinanzministerium (BMF) befürchtet, dass Deutschland die Bestbenotung für seine Kreditwürdigkeit bei den Rating-Agenturen verlieren könnte. Das berichtet der „Spiegel“ unter Berufung auf einen Vermerk des Ministeriums.

Die langfristige Tragfähigkeit der Staatsfinanzen gerate durch die steigende Verschuldung, demografische Belastungen und schwache Wachstumsperspektiven zunehmend unter Druck, warnen die Beamten von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) darin. Bereits die Erwartung eines Downgrades würde am Markt zu höheren Renditen und damit höheren Refinanzierungskosten führen, ein Downgrade selbst würde diese Situation voraussichtlich für viele Jahre festschreiben, heißt es in dem Papier weiter.

Besonders belastend wirken sich demnach die Folgen der rasant steigenden Schuldenaufnahme des Bundes aus. Mit den veranschlagten Zinsausgaben ab dem Jahr 2028 würden Beträge erreicht, die der Bund in dieser Höhe bislang noch nicht aufzubringen hatte. Für 2028 veranschlagt das Papier Zinsausgaben im Bundeshaushalt von 55,2 Milliarden Euro, sie steigen bis 2030 auf 80,7 Milliarden Euro.

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