Europäische Investitionsbank (EIB) (Archiv)
Europäische Investitionsbank (EIB) (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Finanzen

Europäische Investitionsbank: Mehr privates Kapital für Europas Tech-Unternehmen nötig

dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Europa muss nach Ansicht der Europäischen Investitionsbank (EIB) mehr privates Kapital für innovative Unternehmen mobilisieren.

EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer sagte der „Rheinischen Post“: „Wenn wir Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit stärken wollen, müssen wir aus guten Forschungsergebnissen auch große, erfolgreiche Unternehmen machen. Das gelingt nicht mit staatlichen Mitteln allein.“ Beer fügte hinzu: „Europa darf nicht länger nur die Ideen liefern, mit denen andere die großen Geschäfte machen. Wir haben hervorragende Forschung und innovative Unternehmen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass auch europäische Investoren stärker von ihrem wirtschaftlichen Erfolg profitieren.“

Wer die Schlüsseltechnologien der Zukunft finanziere, gewinne auch wirtschaftlichen Einfluss, betonte sie. „Deshalb ist die Frage, woher das Wachstumskapital für unsere Unternehmen kommt, längst keine rein finanzpolitische mehr. Europa muss in der Lage sein, seine technologischen Stärken aus eigener Kraft weiterzuentwickeln. Sonst riskieren wir, bei entscheidenden Technologien von anderen abhängig zu bleiben“, so Beer.

Hintergrund ist, dass die EIB an diesem Montag eine neue Investitionsallianz für europäische Technologieunternehmen angekündigt hat. Ziel ist, dass mehr als zehn Milliarden Euro in Europas Technologieunternehmen fließen sollen.

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