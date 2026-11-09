Ilse Aigner will als Bundespräsidentin Vertrauen und Zusammenhalt stärken

Die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) als Bundespräsidentin vorgeschlagene CSU-Politikerin Ilse Aigner will als Staatsoberhaupt neues Vertrauen zu den Bürgern aufbauen.

„Meine Sprache wird klar sein und verständlich“, sagte sie am Montag bei ihrer Vorstellung im Konrad-Adenauer-Haus. Ihre ganze politische Laufbahn sei geprägt von einer großen Nähe zu den Menschen und das werde sich auch in Zukunft nicht ändern. „Meine Haltung ist eindeutig und wendet sich gegen jeden Angriff auf die menschliche Würde. Und ich versuche Anstand als Maßstab einzubringen und auch so Vertrauen zu erneuern, und zwar mit Herz und mit Verstand.“

Sie werbe auch für Zuversicht und wolle Mut machen. „Beides brauchen wir dringend. Ja, wir haben Probleme in unserem Land, aber Deutschland ist kein Problemfall. Ganz im Gegenteil, wir sind ein tolles Land mit tollen Menschen.“ Sie arbeite für eine neue Einigkeit und auch mehr Zusammenhalt in Fragen, die alle angehen und da werde sie sich natürlich auch zu Wort melden. „Als erste Frau im höchsten Staatsamt stünde ich mit meiner Person und auch mit meiner Vita für das Aufstiegsversprechen in unserem Land in Deutschland“, so Aigner.

Die Bundesversammlung, bei der die CSU-Politikerin gewählt werden soll, findet am 30. Januar 2027 statt. Eine Mehrheit für Aigner gilt dort nach derzeitigem Stand als sicher.

Foto: Friedrich Merz und Ilse Aigner am 09.11.2026 / Bild: via dts Nachrichtenagentur