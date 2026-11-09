Anzeigetafel in der Frankfurter Börse
Anzeigetafel in der Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Finanzen

Dax steigt über 26.000er-Marke – Euro und Gold legen zu

dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. November 2026
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Der Dax ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 26.065 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,0 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Infineon und Airbus, am Ende Hochtief, Siemens Healthineers und FMC.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1195 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8933 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Mittag wurden für eine Feinunze 4.100 US-Dollar gezahlt (+0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 117,74 Euro pro Gramm.

Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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