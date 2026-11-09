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Trockenes Feld (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Klimaforscher Mojib Latif: Von der COP31 sind „keinerlei Durchbrüche“ zu erwarten

dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Klimaforscher Mojib Latif dämpft zum Auftakt der Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei die Erwartungen an das Treffen. „Wenn nach bisher 30 Weltklimakonferenzen die weltweiten CO2-Emissionen Jahr für Jahr immer neue historische Höchststände erreichen, können die Konferenzen nicht zielführend sein“, sagte er der Funke-Mediengruppe. Er erwarte auch von der 31. Konferenz keinerlei Durchbrüche. So komme man nicht weiter, sagte Latif, der am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR) forscht.

Es brauche neben den COPs kleinere Formate. Wichtig wäre, dass sich die großen Emittenten einigen, erklärte er. Das seien China, USA, Indien, EU und Japan, die über 60 Prozent der Emissionen verursachen. Derzeit gebe es aber eher Rückschritte beim Klimaschutz in einigen Ländern, wie in den USA, aber auch in Europa und Deutschland.

Die 31. Weltklimakonferenz startet am Montag in Antalya.

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