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Deutsche Telekom (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Technologie

Telekom will Mobilfunkpläne von Elon Musk sehr ernst nehmen

dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. November 2026
0 1 Minute Lesezeit

Telekom-Chef Tim Höttges will die angekündigten Mobilfunkpläne von Elon Musk sehr ernst nehmen. Mit Blick auf die Ambitionen des Tesla- und SpaceX-Chefs auf dem US-Mobilfunkmarkt sagte Höttges den Sendern RTL und ntv: „Man muss das ernst nehmen. Wir sind in Amerika ein ganz großer Spieler. Wir sind die Nummer eins in den USA mit unserem Mobilnetz. Und wenn er jetzt ein vierter Spieler wird, dann wird er natürlich versuchen, Marktanteile zu gewinnen.“

Höttges verwies zugleich auf die hohen Investitionen, die für den Aufbau eines leistungsfähigen Mobilfunknetzes notwendig seien. „Es ist ein großartiges Unternehmen. Es sind großartige Unternehmer. Aber ich sage Ihnen: So ein Mobilfunknetz, das baut sich auch nicht ohne Geld. Und wir haben über 200 Milliarden in den USA investiert, und das muss er jetzt auch tun.“

Vor allem wolle die Telekom vermeiden, die Konkurrenz durch Musk zu unterschätzen. Höttges zog dabei einen Vergleich zur deutschen Automobilindustrie und deren Umgang mit Tesla: „Ganz ehrlich: Wir müssen den Wettbewerb ernst nehmen. Und ich sage Ihnen: Das, was der Automobilindustrie passiert ist, nämlich den Tesla-Moment zu verpassen, das verpasse ich nicht.“

Der Telekom-Chef kündigte an, auf den neuen Wettbewerb offensiv zu reagieren und dabei künftig auch die Verbindung von klassischem Mobilfunk und Satellitentechnik im Blick zu haben. „Ich nehme ihn eher zu ernst als zu wenig ernst und werde alles tun, dass die terrestrische Versorgung – in Kombination natürlich auch mit Satelliten in der Zukunft – durch die Telekom abgeliefert wird. Und deswegen nehmen wir es ernst.“

Foto: Deutsche Telekom (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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