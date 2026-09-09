Catarina dos Santos-Wintz (Archiv)
Catarina dos Santos-Wintz (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Nach AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt: Union will Reformkurs trotz Kritik fortsetzen

dts NachrichtenagenturLetztes Update 9. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Union warnt nach dem AfD-Sieg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt davor, den eingeschlagenen Reformkurs zu verlassen.

Die neue Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Unionsfraktion, Catarina dos Santos-Wintz (CDU), sagte der „Rheinischen Post“, die AfD beschreibe zwar viele Probleme, habe aber keine überzeugenden Antworten. „Wir haben sie. Deshalb setzen wir die begonnenen Reformen jetzt zügig um, damit unser Land wieder Wachstum bekommt und Vertrauen in die Handlungsfähigkeit von Politik und Staat zurückkehrt.“

Viele Menschen seien offensichtlich unzufrieden, sagte dos Santos-Wintz. „Die wirtschaftliche Lage, lange Zeit nicht offen angesprochene Probleme mit irregulärer Migration, aber auch viel zu viel Bürokratie sorgen für Frust und Ängste. Das kann ich nachvollziehen.“

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Nun müsse es darum gehen, Deutschland wieder in Schwung zu bringen, Arbeitsplätze zu sichern und für eine verlässliche Altersversorgung zu sorgen.

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