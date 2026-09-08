Leute gehen Spazieren (Archiv)
Leute gehen Spazieren (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Statistik zeigt: Die meisten Paare in Deutschland haben ähnliches Bildungsniveau

dts NachrichtenagenturLetztes Update 8. September 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die meisten Menschen in Deutschland wählen einen Partner mit dem gleichen Bildungsniveau wie sie selbst. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Grundlage des Mikrozensus mitteilte, hatten 2025 bei 63 Prozent der gemischtgeschlechtlichen Paare beide Personen den gleichen oder einen ähnlichen Bildungsabschluss.

Unterschiede im Bildungsniveau

Unterscheidet sich das Bildungsniveau, dann hat meistens der Mann den höheren Abschluss. Im letzten Jahr traf das auf ein Viertel (25 Prozent) der Paare zu. Der umgekehrte Fall tritt seltener ein: Bei 13 Prozent der Paare war die Frau im Vergleich zu ihrem Partner formal höher gebildet. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren hatten ebenfalls 63 Prozent den gleichen oder einen ähnlichen Bildungsabschluss. Bei Frauen-Paaren (65 Prozent) war der Anteil etwas größer als bei Männer-Paaren (61 Prozent).

Bildungsniveau bei Jüngeren sehr ähnlich

Bei jüngeren Paaren sind die Bildungsunterschiede zwischen Frau und Mann geringer als bei älteren. So hatten 65 Prozent der gemischtgeschlechtlichen Paare im Alter von 18 bis 44 Jahren das gleiche Bildungsniveau, bei Paaren ab 45 Jahren lag der Anteil bei 62 Prozent. Auch beim Blick auf die Person mit dem höheren Bildungsabschluss ist das Geschlechterverhältnis bei jüngeren Paaren ausgeglichener. Bei 18 Prozent von ihnen war der Mann höher gebildet, bei 17 Prozent war es die Frau. Bei Paaren ab 45 Jahren mit ungleichem Bildungsniveau hatte der Mann (28 Prozent) deutlich häufiger die formal höhere Bildung als die Frau (11 Prozent).

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Foto: Leute gehen Spazieren (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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