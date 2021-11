Tresor öffnen lassen – mit diesen Kosten ist zu rechnen

Das Gefühl von Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. In Zeiten der sinkenden bis gar nicht vorhandenen Zinsen für Sparbücher und -konten und dem steigenden Wert von Sachgütern schließt dieses Bedürfnis auch die Aufbewahrung von Wertgegenständen mit ein. Eine Möglichkeit, sie sicher aufzuheben, ist ihre Lagerung in einem Tresor. Von Geld über die teure Rolex bis hin zu Goldstücken kann hier alles sicher eingeschlossen werden, was in den Tresor passt.

Damit diese Aufbewahrung vor Diebstahl geschützt ist, können die Tresore durch verschiedene Arten von Schlössern wie zum Beispiel Zahlen- oder Schlüsselschlösser verschlossen sein. Der Zugang ist folglich nur durch einen Schlüssel, der bestmöglich in einem guten Versteck liegt, oder einem geheimen Zahlencode, den nur die Besitzer kennen, möglich. Was aber, wenn genau dieser Schlüssel nicht auffindbar ist oder einem genau dieser Code einfach nicht einfallen will?

Das Öffnen von Tresoren

Obwohl es bei Tresoren darum geht, dass sie niemand Außenstehendes öffnet, gibt es dennoch Dienste wie den Schlüsseldienst Stuttgart Möhringen, die solche Safes im Notfall knacken können. Aufgrund der besonderen Herausforderung sind sie jedoch kostspielig. Dabei sind die Kosten von Faktoren wie dem Modell und Alter des Tresors, dem Aufwand für das Öffnen und hiermit eventuell einhergehender Notwendigkeit eines Transportes abhängig. Dabei kann zwischen zwei verschiedenen Varianten der Tresoröffnung unterschieden werden, die jeweils unterschiedliche Methoden anwenden: die zerstörungsfreie und zerstörende Öffnung.

Zerstörungsfreie Öffnung des Tresors

Zunächst sollte versucht werden, den Tresor zu öffnen, ohne ihn zu beschädigen, da auf diese Weise keine darauffolgende Reparatur oder Neuanschaffung eines Tresors vonnöten sind. Am einfachsten ist dies bei solchen Modellen zu bewerkstelligen, für die es einen „Masterkey“ vom Hersteller gibt, mit dem sie sich öffnen lassen. Ist dies nicht der Fall, so haben Schlüsseldienste häufig aber auch noch andere Methoden, um den Tresor unbeschädigt zu öffnen. Je nachdem, wie aufwendig die nötigen Methoden sind, ist jedoch mit mehreren hundert Euro – im Durchschnitt zwischen 200 und 600 Euro – zu rechnen. Hinzu kommen noch mögliche Transport- oder Ausbaukosten.

Zerstörung des Tresors

Kostspieliger ist die Öffnung eines Tresors, die mit seiner Zerstörung einhergeht. Deshalb sollte sie nur im Notfall in Erwähnung gezogen werden. In einem solchen Fall wird je nach Modell das gesamte Gehäuse oder bloß die Schließeinrichtung zerstört, wozu Bohrer, Schweißgeräte oder Thermolanzen hinzugezogen werden. Eine solche Öffnung hat zur Folge, dass – sofern die Nutzung des Tresors weiterhin erwünscht ist – eine Reparatur oder Neuanschaffung notwendig ist. Es kann deshalb von Vorteil sein, wenn der durchführende Schlüsseldienst eine Reparaturzulassung für den Hersteller des Tresors besitzt. Darauf sollte im Voraus geachtet werden.

Vorausschauende Planung

Bei der Öffnung eines Tresors sollte also nicht vorschnell gehandelt werden. Stattdessen ist es wichtig, sich zu informieren, ob der Tresor zerstörungsfrei geöffnet werden kann, welche Methoden hierzu angewendet werden können oder welche Kosten bei der zerstörenden Öffnung notwendigerweise anfallen würden. Das Vorhandensein eines „Masterkeys“ würde weiteres Vorgehen und somit auch die damit verbundenen Kosten überflüssig machen. Doch auch die übrigen Methoden und Kosten können von Schlüsseldienst zu Schlüsseldienst variieren, sodass ein Vergleich mit einer Kostensenkung einhergehen kann.