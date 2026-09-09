Selenskyjs Flugzeug entgeht knapp Drohnen-Kollision in Moldawien

Das Flugzeug des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist beim Start in Moldawien beinahe mit einer Drohne kollidiert. Das sagte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Störe am Mittwoch dem Sender NRK. Die Drohne löste Alarm in Rumänien, Moldawien und bei der Nato aus.

Drohnen-Kollision auf dem Weg nach Norwegen

Selenskyj war auf dem Weg nach Oslo, um an der Beerdigung von König Harald teilzunehmen und Gespräche mit der norwegischen Regierung zu führen. Bei seiner Ankunft in Oslo traf er sich mit Ministerpräsident Störe sowie den Ministern Jens Stoltenberg und Espen Barth Eide, um über die Verbesserung der ukrainischen Luftverteidigung zu diskutieren.

Die Drohne wurde am Dienstagnachmittag im moldawischen Luftraum entdeckt und führte zur Schließung von Flughäfen und zur Alarmierung der Nato. Ein spanisches Nato-Kampfflugzeug startete daraufhin von einer rumänischen Basis. Die Drohne stürzte schließlich in der Nähe der moldawischen Grenze ab.

Foto: Wolodymyr Selenskyj (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur